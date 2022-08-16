Москва, , 03:18 — REGNUM Нефть марки Brent может вырасти в цене до $110 за баррель к концу текущего года. Такое предположение сделал глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в интервью РИА Новости.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Сухова, стоимость нефти марки Brent по итогам текущего года может достигнуть 100-110 долларов за баррель. Однако, если будут введены новые санкционные ограничения в отношении России, то цена нефти может оказаться ещё выше. В частности, если будут реализованы идеи установить специальный ценовой потолок для российской нефти, то стоимость барреля нефти марки Brent может подняться до 130-140 долларов.

«Наша нефть, конечно, в полной мере этими выгодами не воспользуется, но и она не упадет в цене», — уточнил Сухов.

При этом глава АКРА отметил, что сомневается как в возможности ввода эмбарго странами Запада на нефть из России, так и введения потолка цен на неё.

«Объявить можно что угодно, но от этого потолка цена вырастет, а нефть потечет по другим каналам: будут перемешивать — за всеми заводами не уследишь. В дружественных странах можно более глубоко перерабатывать — продавать в итоге не нефть, а нефтепродукты. Мир все равно должен будет потребить определенное количество нефти и газа — от этого не уйти», — указал Сухов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экспортная пошлина на нефть в России с 1 сентября 2022 года понизится на $1 и составит $52 за тонну.

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