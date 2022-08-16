Москва, 16 августа, 2022, 03:18 — ИА Регнум. Нефть марки Brent может вырасти в цене до $110 за баррель к концу текущего года. Такое предположение сделал глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По мнению Сухова, стоимость нефти марки Brent по итогам текущего года может достигнуть 100–110 долларов за баррель. Однако если будут введены новые санкционные ограничения в отношении России, то цена нефти может оказаться ещё выше. В частности, если будут реализованы идеи установить специальный ценовой потолок для российской нефти, то стоимость барреля нефти марки Brent может подняться до 130–140 долларов.

«Наша нефть, конечно, в полной мере этими выгодами не воспользуется, но и она не упадет в цене», — уточнил Сухов.

При этом глава АКРА отметил, что сомневается как в возможности ввода эмбарго странами Запада на нефть из России, так и введения потолка цен на неё.

«Объявить можно что угодно, но от этого потолка цена вырастет, а нефть потечет по другим каналам: будут перемешивать — за всеми заводами не уследишь. В дружественных странах можно более глубоко перерабатывать — продавать в итоге не нефть, а нефтепродукты. Мир все равно должен будет потребить определенное количество нефти и газа — от этого не уйти», — указал Сухов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экспортная пошлина на нефть в России с 1 сентября 2022 года понизится на $1 и составит $52 за тонну.