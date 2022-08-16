Москва, 16 августа, 2022, 03:14 — ИА Регнум. Научно-исследовательский институт точных приборов, который ведёт историю с 1952 года, получил пакет финансовых исков от Министерства обороны России. Последнее заявление арбитраж Москвы пока к производству не принял, а по большинству остальных дел заседания назначили на ноябрь 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

Последний иск поступил в базу суда 11 августа 2022 года. Сумма, заявленная к взысканию, составляет 15 483 094,67 рубля. Детали пока не сообщались.

При этом 5 августа и 10 августа ведомство подало к тому же НИИ семь исков на разные суммы, в том числе на 13 027 775,85 рубля, 6,5 млн рублей (рассмотрят 10 ноября 2022 года). А также 2 ноября судья планирует рассмотреть заявление «о взыскании неустойки в размере 125 417 448 руб. 34 копейки».