Вашингтон, 16 августа, 2022, 03:05 — ИА Регнум. США, Южная Корея и Япония с 8 по 14 августа провели учения по предупреждению о ракетном нападении, а также по поиску и отслеживанию баллистических ракет. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

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Маневры проходили у побережья Гавайских островов. Их проведение в Пентагоне связали с «вызовами, которые исходят от КНДР». В ведомстве отметили, что учения продемонстрировали готовность стран — участниц мероприятия укреплять общую безопасность и развивать «международный порядок, основанный на правилах».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа официальный представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что у Вашингтона есть информация о том, что Северная Корея якобы готовится к проведению новых испытаний ядерного оружия.