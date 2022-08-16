Иркутск, , 02:55 — REGNUM «Ространсмодернизация» по результатам соответствующего тендера подписала контракт на работы в рамках проекта реконструкции обстановочной базы флота Ангарского района водных путей и судоходства в Иркутске. Его исполнителем стал единственный участник торгов, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Торги (сс) CWitte

Так как к моменту окончания торгов на них поступила всего одна заявка, они были признаны не состоявшимися, а контракт предложили единственному участнику — ООО «Инжмедстрой» из Зеленограда (Москва). Сумма контракта составляет814 516 647,33 рубля и равна начальной цене тендера. В карточке тендера размещён подписанный контракт № РТМ-132/22.

Средства на финансирование выделены из федерального бюджета.

Напомним, в задачи победителя входит модернизация береговых производственных объектов и сооружений. Работы идут по профильной программе.