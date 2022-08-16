Нью-Йорк, США, , 02:45 — REGNUM Бывший министр Гренады по вопросам адаптации к изменению климата Саймон Стилл избран новым главой климатической службы ООН, сообщило агентство Reuters со ссылкой на генсека организации Антониу Гутерреша.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Он заменит на этом посту мексиканского дипломата Патрицию Эспиносу. Стилл займет указанную должность менее чем за три месяца до международной конференции по климату COP27, которая должна пройти с 6 по 18 ноября 2022 года в египетском городе Шарм-эль-Шейх.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Управление Верховного комиссара ООН (OHCHR) по делам беженцев распространило информацию о том, что около 21,5 млн человек в год вынуждены становиться климатическими беженцами. При этом Всемирный банк прогнозирует, что к 2050 году число таких переселенцев будет достигать 216 млн человек.

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