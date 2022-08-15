Нью-Йорк, США, 16 августа, 2022, 02:45 — ИА Регнум. Бывший министр Гренады по вопросам адаптации к изменению климата Саймон Стилл избран новым главой климатической службы ООН, сообщило агентство Reuters со ссылкой на генсека организации Антониу Гутерреша.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Он заменит на этом посту мексиканского дипломата Патрицию Эспиносу. Стилл займет указанную должность менее чем за три месяца до международной конференции по климату COP27, которая должна пройти с 6 по 18 ноября 2022 года в египетском городе Шарм-эль-Шейх.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Управление Верховного комиссара ООН (OHCHR) по делам беженцев распространило информацию о том, что около 21,5 млн человек в год вынуждены становиться климатическими беженцами. При этом Всемирный банк прогнозирует, что к 2050 году число таких переселенцев будет достигать 216 млн человек.