Москва, , 02:30 — REGNUM Поездка миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС через Киев и затем через линию соприкосновения может быть сопряжена с огромным риском. Об этом сообщил 15 августа журналистам замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ Министерство обороны России

Комментируя заявление представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика о том, что международная организация может посодействовать осуществлению поездки на Запорожскую АЭС через Киев, Вишневецкий назвал такой вариант опасным.

«Через линию фронта — это огромный риск с учетом того, что украинские вооруженные силы — это неоднородные вооруженные формирования. Эти люди готовы будут совершить любую провокацию», — пояснил российский дипломат.

По мнению Вишневецкого, никто не сможет гарантировать безопасность делегации МАГАТЭ, в случае, если будет выбран такой маршрут. Дипломат напомнил, что Россия предлагала свой вариант маршрута, который позволил бы обеспечить безопасность членов миссии МАГАТЭ. Кроме того, Вишневецкий назвал безответственными призывы Киева демилитаризовать станцию и напомнил, что такие вопросы не входят в полномочия МАГАТЭ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ООН готова содействовать отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. но только через территорию, которую контролирую киевские власти.

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