Москва, 16 августа 2022, 02:30 — REGNUM Поездка миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС через Киев и затем через линию соприкосновения может быть сопряжена с огромным риском. Об этом сообщил 15 августа журналистам замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ
Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ
Министерство обороны России

Комментируя заявление представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика о том, что международная организация может посодействовать осуществлению поездки на Запорожскую АЭС через Киев, Вишневецкий назвал такой вариант опасным.

«Через линию фронта — это огромный риск с учетом того, что украинские вооруженные силы — это неоднородные вооруженные формирования. Эти люди готовы будут совершить любую провокацию», — пояснил российский дипломат.

По мнению Вишневецкого, никто не сможет гарантировать безопасность делегации МАГАТЭ, в случае, если будет выбран такой маршрут. Дипломат напомнил, что Россия предлагала свой вариант маршрута, который позволил бы обеспечить безопасность членов миссии МАГАТЭ. Кроме того, Вишневецкий назвал безответственными призывы Киева демилитаризовать станцию и напомнил, что такие вопросы не входят в полномочия МАГАТЭ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ООН готова содействовать отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. но только через территорию, которую контролирую киевские власти.

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