Вашингтон, , 02:22 — REGNUM Потеря Украиной выхода к Черному морю станет катастрофическим ударом России по Киеву, заявил журналист Илья Тимченко на страницах американского журнала The National Interest.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Потеря доступа к Черному морю нанесет катастрофический экономический и военный удар по Украине и сделает ее государством-обрубком без выхода к морю», — заявил он.

Публицист указал, что в таком случае у Киева начнутся проблемы с экспортом, а также с контролем над трубопроводом, по которому газ идет в Румынию. Это, по мнению журналиста, будет очередной стратегической победой России в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что Украина с высокой вероятностью лишится выхода к Черному морю. По его мнению, этот сценарий считают наиболее вероятным и в других странах, так как вопросы экспорта с украинской территории решаются с Москвой, а не с Киевом.

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