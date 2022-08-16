Найроби, , 02:01 — REGNUM Вице-президент Кении Уильям Руто победил на голосовании на президентских выборах, заявил председатель кенийской избирательной комиссии Вафула Чебукати в официальном обращении.

Кения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, Руто набрал 50,49% голосов избирателей. За его ближайшего соперника, оппозиционера Раилу Одингу, проголосовали 48,85% пришедших на избирательные участки.

Отмечается, что после объявления результатов президентских выборов в стране начались протестные акции. В частности, протесты начались в регионах, которые традиционно поддерживают оппозицию. Это столица страны Найроби, а также восточные регионы Кении. В ряде городов протестные акции переросли в столкновения с полицией.

«Народ Кении возложил на нас ответственность, и я обещаю создать прозрачное, открытое и демократическое правительство, которое справедливо послужит всем», — заявил Руто.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Кении началось голосование на всеобщих выборах. При этом власти приняли беспрецедентные меры по обеспечению безопасности. К охране порядка привлекли около 150 тыс. силовиков. Также Кения усилила безопасность границ на случай возможного проникновения боевиков из террористической группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с территории Сомали.