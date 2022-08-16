Цинциннати, США, , 02:00 — REGNUM Болельщицу с флагом Украины попросили покинуть трибуны во время матча квалификации турнира категории WTA 1000 между российскими теннисистками Анастасией Потаповой и Анной Калинской в американском Цинциннати. Видеозапись 15 августа опубликовал журналист Бен Ротенберг в своём Twitter.

Теннис

По ходу матча одна из теннисисток обратила внимание на болельщицу, сидевшую на трибуне с флагом Украины и указала на неё судье. Арбитр матча попросил женщину убрать флаг, но та отказалась.

Затем женщина сама ушла с трибун и стала гулять с флагом по территории теннисного комплекса, пока её не попросили убрать флаг сотрудники службы безопасности. После настойчивых просьб охраны болельщица подчинилась требованиям и убрала флаг. После этого женщине позволили вернуться на трибуны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Великобритании граждане назвали условия, при которых они примут беженцев с Украины.

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