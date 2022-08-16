Лондон, 16 августа 2022, 01:56 — REGNUM Вооруженный холодным оружием мужчина напал на прохожего в центре Лондона, 15 августа сообщило в своем микроблоге управление лондонской полиции.
Инцидент произошел недалеко от Оксфорд-стрит. Потерпевший получил ножевые ранения, от последствий которых скончался на месте происшествия.
Полиция пытается установить личность погибшего. Подозреваемый в совершении преступления задержан.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия в Германии вооруженный ножом мужчина напал на учащихся в районе Липпштадт города Хамм и ранил несколько человек.
Читайте ранее в этом сюжете: В Германии неизвестный напал с ножом на школьников