Лондон, , 01:56 — REGNUM Вооруженный холодным оружием мужчина напал на прохожего в центре Лондона, 15 августа сообщило в своем микроблоге управление лондонской полиции.

Нож Mr Seb

Инцидент произошел недалеко от Оксфорд-стрит. Потерпевший получил ножевые ранения, от последствий которых скончался на месте происшествия.

Полиция пытается установить личность погибшего. Подозреваемый в совершении преступления задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия в Германии вооруженный ножом мужчина напал на учащихся в районе Липпштадт города Хамм и ранил несколько человек.

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