Лондон, 16 августа, 2022, 01:56 — ИА Регнум. Вооруженный холодным оружием мужчина напал на прохожего в центре Лондона, 15 августа сообщило в своем микроблоге управление лондонской полиции.

Mr Seb Нож

Инцидент произошел недалеко от Оксфорд-стрит. Потерпевший получил ножевые ранения, от последствий которых скончался на месте происшествия.

Полиция пытается установить личность погибшего. Подозреваемый в совершении преступления задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия в Германии вооруженный ножом мужчина напал на учащихся в районе Липпштадт города Хамм и ранил несколько человек.