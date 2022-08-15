Лондон, 16 августа, 2022, 01:53 — ИА Регнум. Имперский колледж Лондона и лондонская бизнес-школа получили средства на сумму более 740 тыс. фунтов стерлингов (около $900 тыс.) от Корпоративного университета Сбербанка после начала российский специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом сообщает газета The Independent.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва & Лондон

По сведениям издания, Имперский колледж получил платеж на сумму 485 тыс. фунтов стерлингов (около $585 тыс) 17 марта. Уточняется, что Корпоративный университет Сбербанка якобы перевел оплату за услуги, оказанные в январе. Вуз считает, что платеж не являлся нарушением санкций Великобритании против России, так как лицензия на транзакции еще не была отозвана.

Лондонская бизнес-школа получила аналогичный платеж 7 марта, хотя до этого заявляла о прекращении любых операций с российскими организациями. Газета считает, что вузы не нарушали британских законов, однако подобное поведение вызывает ряд вопросов «с этической точки зрения».

Всего за годы сотрудничества эти вузы получили от Корпоративного университета Сбербанка не менее 15 млн фунтов стерлингов (около $18 млн).