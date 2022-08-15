Ереван, 16 августа, 2022, 01:27 — ИА Регнум. До десяти человек возросло число погибших при взрыве в торговом центре «Сурмалу» в городе Ереване. Об этом 16 августа сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

Ереван

«Спасатели извлекли из-под развалин еще два тела погибших при взрыве. На данный момент у нас уже 10 погибших», — уточнил Костанян.

Поисково-спасательные работы на месте взрыва продолжаются. На настоящий момент в результате взрыва на складе пиротехники и последовавшего за ним пожара в ереванском торговом центре пострадали 62 человека, под наблюдением врачей остаются 12 человек, их жизни вне опасности.

Без вести пропавшими числятся 16 человек, в том числе шесть граждан Ирана и одна гражданка России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число жертв взрыва в торговом центре в Ереване возросло до восьми.