Донецк, , 01:27 — REGNUM По меньшей мере семеро мирных жителей погибли за последние сутки на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины, 15 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Еще не менее шестерых человек пострадали. За сутки украинские боевики выпустили по населенным пунктам Донецкой Народной Республики 343 боеприпаса различного типа, включая артиллерийские снаряды калибра 122, 152 и 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа глава Горловки (ДНР) Иван Приходько написал о том, что из-за обстрела города со стороны киевских вооруженных формирований вспыхнул пожар в здании Никитовской исправительной колонии.

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