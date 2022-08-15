Донецк, 16 августа, 2022, 01:27 — ИА Регнум. По меньшей мере семеро мирных жителей погибли за последние сутки на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины, 15 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Еще не менее шестерых человек пострадали. За сутки украинские боевики выпустили по населенным пунктам Донецкой Народной Республики 343 боеприпаса различного типа, включая артиллерийские снаряды калибра 122, 152 и 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа глава Горловки (ДНР) Иван Приходько написал о том, что из-за обстрела города со стороны киевских вооруженных формирований вспыхнул пожар в здании Никитовской исправительной колонии.