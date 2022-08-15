Госдеп назвал «омерзительным» заявление МИД Ирана о покушении на Рушди
Вашингтон, 16 августа, 2022, 01:07 — ИА Регнум. Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что утверждение МИД Ирана о непричастности к нападению на писателя Салмана Рушди, в котором тот якобы виноват сам, не соответствует действительности. Об этом Прайс 15 августа сказал на брифинге в Вашингтоне.
По словам американского дипломата, случившееся с Рушди является не тем, «с чем мы можем мириться».
Ранее «смехотворное» утверждение властей Ирана осудили в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
12 августа житель штата Нью-Джерси 24-летний Хади Матар напал с ножом на 75-летнего Рушди, британского писателя иранского происхождения. В 1989 году иранский лидер аятолла Хомейни издал фетву с призывом казнить всех причастных к изданию книги Рушди «Сатанинские стихи», возмутившую мусульман всего мира.
Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран непричастен к нападению на писателя Салмана Рушди. При этом представитель Ирана подчеркнул, что в нападении на Рушди виноват прежде всего он сам и его сторонники.
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