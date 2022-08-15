Вашингтон, 16 августа, 2022, 01:07 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин сдал тест с положительным результатом на заражение коронавирусом и ушел на карантин, сообщили в пресс-службе Пентагона.

NATO North Atlantic Treaty Organization Ллойд Остин

Глава ведомства отметил, что еще 29 июля встречался с президентом Джо Байденом, который ранее переболел COVID-19. Остин также подчеркнул, что имеет умеренные симптомы инфекции. Он будет находиться на карантине по меньшей мере пять дней, но продолжит выполнять свою работу «в виртуальном формате из дома».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа руководитель американской транснациональной корпорации Pfizer Альберт Бурла объявил, что заразился коронавирусом. Он привит от коронавирусной инфекции и получал четыре дозы вакцины.