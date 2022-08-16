Берлин, , 01:02 — REGNUM Сухогруз Razoni. шедший с грузом украинского зерна под флагом Сьерра-Леоне, не передавал никаких сведений о своём местоположении уже три дня и где находится — неизвестно. Такое утверждение 15 августа сделала немецкая газета Welt.

Лоцманский Катер сопровождает сухогруз

На борту сухогруза находится 26 тыс. тонн кукурузы, после неудачной попытки доставить зерно в Ливан, неизвестно, где находится судно. Во время последней отправки координат судно находилось возле восточного побережья Кипра. Нет никаких данных о том, в какой порт собирается зайти сухогруз.

Razoni стал первым судном, вышедшим из украинского порта города Одессы с грузом зерна по гуманитарному морскому коридору после заключения «продуктового соглашения» между Россией, ООН, Турцией и Украиной. Сухогруз был досмотрен в Турции утром 3 августа, после чего продолжил путь в Ливан через пролив Босфор и Дарданеллы.

Конечной точкой маршрута был ливанский порт Триполи, но неожиданно Ливан отказался от груза из-за задержки доставки. 11 августа 1,5 тыс. тонн кукурузы планировалось доставить в Турцию, а после у судна был запланирован маршрут в Египет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным агентства Reuters, 14 августа сухогруз Razoni встал на якорь близ сирийского порта Тартус.

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