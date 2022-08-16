Тегеран, 16 августа 2022, 01:01 — REGNUM Иран направил Евросоюзу свой ответ на предложения по восстановлению ядерной сделки, передает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на иранского чиновника.
При этом телеканал затрудняется предоставить какие-либо подробности о позиции Тегерана по предложениям ЕС. Известно лишь то, что свой ответ власти Исламской Республики уже направили.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Ирана Хосейн Ами-Адоллахиян заявил, что Тегеран ответит на предложения ЕС по ядерной сделке не позднее полуночи 15 августа. Он подчеркнул, что Иран не желает заключать соглашение, которое сорвется уже в ближайшее время. По словам дипломата, Тегеран настаивает на твердом соблюдении всех положений потенциальных договоренностей.
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