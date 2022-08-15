Тегеран, 16 августа, 2022, 01:01 — ИА Регнум. Иран направил Евросоюзу свой ответ на предложения по восстановлению ядерной сделки, передает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на иранского чиновника.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

При этом телеканал затрудняется предоставить какие-либо подробности о позиции Тегерана по предложениям ЕС. Известно лишь то, что свой ответ власти Исламской Республики уже направили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран ответит на предложения ЕС по ядерной сделке не позднее полуночи 15 августа. Он подчеркнул, что Иран не желает заключать соглашение, которое сорвется уже в ближайшее время. По словам дипломата, Тегеран настаивает на твердом соблюдении всех положений потенциальных договоренностей.