Афины , 16 августа 2022, 00:32 — REGNUM Истребитель ВВС Греции F-16 перехватил ливанский пассажирский самолет Airbus A321neo из-за подозрений, что авиалайнер был захвачен пиратами. Об этом 15 августа сообщил портал pentapostagma. gr со ссылкой на службу отслеживания самолетов IntelSky.
Инцидент произошел еще 10 августа. На борту воздушного судна, которое направлялось из Мадрида в Бейрут, находились 145 пассажиров. Самолет принадлежит авиакомпании Middle East Airlines.
По информации журналистов, пилот авиалайнера, который является сыном главы компании Middle East Airlines мог настроиться на неправильную частоту для связи с наземными службами, из-за чего он не смог ответить на сигнал подтверждения, и в итоге была объявлена тревога.
С авиабазы Суда подняли греческие истребители F-16, которые приблизились к Airbus A321neo в небе над префектурой Арголида на северо-востоке полуострова Пелопоннес в Греции. Военным удалось наладить связь с пилотом самолета и убедиться в отсутствии угрозы.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года истребитель ВВС США F-16 перехватил небольшой самолет, нарушивший бесполетную зону недалеко от американского города Нью-Йорк.
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