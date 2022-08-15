Афины , 16 августа, 2022, 00:32 — ИА Регнум. Истребитель ВВС Греции F-16 перехватил ливанский пассажирский самолет Airbus A321neo из-за подозрений, что авиалайнер был захвачен пиратами. Об этом 15 августа сообщил портал pentapostagma. gr со ссылкой на службу отслеживания самолетов IntelSky.

Cherie A. Thurlby Истребитель F-16

Инцидент произошел еще 10 августа. На борту воздушного судна, которое направлялось из Мадрида в Бейрут, находились 145 пассажиров. Самолет принадлежит авиакомпании Middle East Airlines.

По информации журналистов, пилот авиалайнера, который является сыном главы компании Middle East Airlines мог настроиться на неправильную частоту для связи с наземными службами, из-за чего он не смог ответить на сигнал подтверждения, и в итоге была объявлена тревога.

С авиабазы Суда подняли греческие истребители F-16, которые приблизились к Airbus A321neo в небе над префектурой Арголида на северо-востоке полуострова Пелопоннес в Греции. Военным удалось наладить связь с пилотом самолета и убедиться в отсутствии угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года истребитель ВВС США F-16 перехватил небольшой самолет, нарушивший бесполетную зону недалеко от американского города Нью-Йорк.