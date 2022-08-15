Нью-Йорк, США, 16 августа, 2022, 00:13 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 15 августа ростом. Больше других прибавил Nasdaq.

Pixabay.com Рост фондового рынка

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 151,39 пункта (0,45%), до уровня 33 912,44 пункта. S& P 500 подорожал на 16,99 пункта (0,40%), до уровня 4297,14 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 80,87 пункта (0,62%), до уровня 13 128,05 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $2,54 (2,76%), до уровня $89,55 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, индексы фондового рынка США завершили торги 12 августа — последнего рабочего дня недели — уверенным ростом.

Читайте также: Цена на газ в Европе превысила $2400 впервые с марта