Вашингтон, 15 августа, 2022, 23:45 — ИА Регнум. В случае полномасштабного ядерного конфликта между Россией и США на планете могут погибнуть более пяти миллиардов людей. К такому выводу пришли учёные Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси по итогам исследования, опубликованного в журнале Nature Food сегодня, 15 августа.

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«По нашим оценкам, более 5 миллиардов людей могут умереть в результате ядерной войны между США и Россией, что подтверждает необходимость глобальной кооперации для её предотвращения», — сказано в публикации.

В ходе исследования ученые допустили, что глобальная война между США и Россией, а также союзниками этих двух стран может привести к использованию более 90% имеющегося в мире ядерного арсенала. В результате большого числа ядерных взрывов в атмосферу планеты будет выброшено более 150 тераграмм (более 165 миллионов тонн) сажи. Это неминуемо вызовет «ядерную зиму» на всей планете.

При этом непосредственно от взрывов термоядерных бомб погибнут порядка 360 млн человек, а остальные пять миллиардов станут жертвами голода после катастрофы.

Остатки населения планеты будут обеспечены минимальным объемом пищи, необходимым для выживания, из расчета 1911 килокалорий в сутки. Никакой международной торговли не будет.

Горящие после ядерных бомбардировок города и промышленные объекты приведут к выбросам значительных объемов частиц горения в верхние слои атмосферы, которые распространятся по всей планете и приведут к её быстрому остыванию. Это вызовет десятилетия нарушений в земном климате и скажется на системах производства пищи на поверхности и в океанах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2022 году численность человечества достигла 8 миллиардов.