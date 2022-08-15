Пекин, , 23:33 — REGNUM Доцент Пекинского университета Сюй Лян сравнил политику США с метаниями безголовой курицы. Об этом он заявил в комментарии для китайского издания Global Times.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Сюй Ляна, внешняя политика Соединенных Штатов направлена на дестабилизацию мира ради сохранения собственной гегемонии. В этом деле США уподобились безголовой курице, которая мечется и сеет хаос вокруг перед неизбежной смертью.

«США сегодня — это больной человек, который отчаянно ищет лечение, как безголовая курица, как будто он может обрести свое былое здоровье, погрузив мир в хаос», — сказал Сюй Лян.

Он отметил, что США, как международная держава уже прошли свой пик, войдя в фазу «упадка американской мощи». Беспорядочные действия Вашингтона вокруг Тайваня доказывают, что у этой страны остается все меньше и меньше политических возможностей.

Находясь в далеко не лучше форме, власти США явно рассчитывают использовать другие страны как расходный материал для сдерживанияКитаяи России.