Москва, , 08:26 — REGNUM Известный телеведущий Иван Ургант даст сольный концерт в Москве под псевдонимом Гриша Ургант. Соответствующий пост был опубликован в официальном сообществе артиста во «ВКонтакте».

Иван Ургант Дарья Драй © ИА REGNUM

Концерт состоится в московском клубе «Урбан» 14 октября 2022 года. Примечательно, что подобное выступление станет первым для Урганта за последние несколько лет.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Иван Ургант снимает новое шоу в Москве. Ожидается, что будущий проект станет авторской интернет-передачей телеведущего.

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