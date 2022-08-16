Москва, 16 августа, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Известный телеведущий Иван Ургант даст сольный концерт в Москве под псевдонимом Гриша Ургант. Соответствующий пост был опубликован в официальном сообществе артиста во «ВКонтакте».

Дарья Драй ИА REGNUM Иван Ургант

Концерт состоится в московском клубе «Урбан» 14 октября 2022 года. Примечательно, что подобное выступление станет первым для Урганта за последние несколько лет.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Иван Ургант снимает новое шоу в Москве. Ожидается, что будущий проект станет авторской интернет-передачей телеведущего.