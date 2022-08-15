Горловка, ДНР, , 23:28 — REGNUM Пожар начался в здании Никитовской исправительной колонии в городе Горловка (ДНР) после обстрела со стороны украинских боевиков, сообщает 15 августа глава города Иван Приходько в своём телеграм-канале.

Он уточнил, что загорелось одно из зданий исправительного учреждения на улице Живописной. «МЧС ликвидирует пожар, — сообщил Приходько. — Без пострадавших».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля украинские боевики обстреляли СИЗО в Еленовке в ДНР, чтобы уничтожить сдавшихся в плен азовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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