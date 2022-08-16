Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Американская актриса Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза») снимется в фильме «Баллада о змеях и певчих птицах». Об этом сообщило издание Deadline.

Виола Дэвис в роли Мишель Обамы Скриншот т/с «Первая Леди». Реж. Аарон Кули. 2022 год

По данным источника, Дэвис исполнит роль антагониста фильма, доктора Волумнию Гол. Премьера картины намечена на 17 ноября 2023 года.

Напомним, «Баллада о змеях и певчих птицах» является приквелом «Голодных игр» и рассказывает о персонаже по имени Кориолан Сноу, ставшем президентом Панема. Режиссёром ленты выступит Френсис Лоуренс, который ранее снял последние три части «Голодных игр».

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