Вашингтон, 16 августа 2022, 08:26 — REGNUM Американская актриса Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза») снимется в фильме «Баллада о змеях и певчих птицах». Об этом сообщило издание Deadline.
По данным источника, Дэвис исполнит роль антагониста фильма, доктора Волумнию Гол. Премьера картины намечена на 17 ноября 2023 года.
Напомним, «Баллада о змеях и певчих птицах» является приквелом «Голодных игр» и рассказывает о персонаже по имени Кориолан Сноу, ставшем президентом Панема. Режиссёром ленты выступит Френсис Лоуренс, который ранее снял последние три части «Голодных игр».
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