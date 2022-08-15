Берлин, , 23:12 — REGNUM Немецкий журналист Николаус Блом в своей статье для газеты Der Spiegel призвал власти Федеративной Республики Германия запустить-таки трубопровод «Северный поток — 2», так как отказ от этого играет на руку вовсе не Берлину, и наоборот — запуск трубопровода, как считает Блом, «расстроит планы Путина». Статья вышла сегодня, 15 августа.

Северный поток — 2 Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Блом рассуждает, что основная цель Германии в долгосрочной перспективе — это перестать покупать российский газ. Однако Германия совершенно не приблизится к её выполнению, если один российский трубопровод будет закрыт, но в то же время германское правительство будет просить у Москвы доставлять больше голубого топлива по другому российскому газопроводу.

«Если бы отказ от «Северного потока — 2» ускорил полное прекращение импорта российского сырья. Но это не так», — пишет Блом.

Если же просто открыть второй канал поставки российского газа, то это явно снизит социальное давление внутри Германии и позволит правительству выиграть время, которое пойдет на сокращение зависимости от российских энергоносителей в целом.

Стоит отметить, что в Германии ряд политических партий уже выступил за то, чтобы запустить-таки «Северный поток — 2» и не упорствовать непонятно ради чего. Тем не менее канцлер Германии Олаф Шольц считает, что вопрос «Северного потока — 2» — принципиальный, если Германия его запустит, то «проиграет Путину».