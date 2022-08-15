Осло, , 23:10 — REGNUM Есть в России люди, которым не должен быть ограничен въезд по шенгенской визе, — это «несогласные с режимом», сообщил 15 августа журналистам федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, «многие бегут из России, потому что они не согласны с российским режимом». Комментируя инициативу, обсуждаемую в ЕС об отмене шенгенских виз для граждан РФ, Шольц сказал:

«Решения, которые мы принимаем, не должны усложнять возможность выехать из страны, уйти от руководства и диктатуры».

По его словам, за действия РФ на Украине отвечает не народ России, а президент Владимир Путин. Однако санкции, введённые против отдельных граждан РФ, справедливы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, отменить шенгенские визы для граждан России предложила Эстония. Как оказалось, в ЕС далеко не всем нравится эта идея.

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