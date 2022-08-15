Ереван, 15 августа 2022, 22:50 — REGNUM Число жертв взрыв в торговом центре в Ереване возросло до восьми. Об этом сегодня, 15 августа, сообщил журналистам пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.
Напомним, что мощный взрыв прогремел в торговом центре «Сурмалу» в Ереване накануне. По версии мэрии Еревана, взорвался склад с пиротехникой.
Кроме восьми погибших ещё 62 человека получили ранения. 16 человек числятся пропавшими без вести, среди них одна гражданка России.
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