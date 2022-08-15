Москва, 15 августа, 2022, 22:47 — ИА Регнум. Около 30 авиарейсов задержано или отменено в аэропортах Московского авиационного узла вечером в понедельник, 15 августа. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Иван Шилов ИА REGNUM Аэропорт «Домодедово»

Согласно онлайн-табло, на текущий момент в аэропорту «Внуково» отменено восемь рейсов, ещё пять рейсов задерживается, в «Домодедово» отменено четыре рейса и семь рейсов задержано, в «Шереметьево» отменён один рейс и два рейса задерживается.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.