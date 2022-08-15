Иркутск, , 22:46 — REGNUM Вопросы реализации Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества до 2030 года в Иркутской области обсудил атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Николай Долуда с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Казачий генерал уверен в потенциале Иркутского казачьего общества, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ВсКО 15 августа.

Николай Долуда Vsko.ru

В ходе рабочей поездки в Иркутскую область Долуда поднял вместе с властями региона проблемные вопросы реализации документа в Иркутском войсковом казачьем обществе. При этом потенциал у казаков есть.

«Для решения серьезных государственных задач Стратегии в сфере государственной службы, развития казачьего образования, патриотического воспитания подрастающего поколения — в области имеется большой незадействованный ресурс», — обратил внимание казачий генерал.

Так, Иркутское войсковое казачье общество подписало 15 соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с различными ведомствами и образовательными организациями. С января 2023 года иркутские казаки приступят к несению государственной службы по охране общественного порядка, ликвидации ЧС, охране и защите лесов. И казакам Иркутского ВКО власти окажут всестороннюю поддержку в организации этой деятельности.

Важной задачей является участие казаков Иркутского войскового казачьего общества в специальной военной операции, формировании мобилизационного людского резерва, отметил Долуда.

По решению руководства региона, 1 сентября 2023 года в Иркутске распахнёт двери новый казачий кадетский корпус. При этом Долуда считает крайне важным наладить взаимодействие кадетского корпуса с первичными казачьими обществами Иркутского ВКО.

Всероссийский атаман также принял участие в работе войскового круга Иркутского ВКО, указав на имеющие место недостатки в работе войскового атамана, атаманов окружных и первичных казачьих обществ, а также в областном форуме, посвященном образованию и культуре казачества.