Вологда, 15 августа, 2022, 22:37 — ИА Регнум. В Вологде трехлетняя девочка погибла при падении из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже, сообщает СУ СКР.

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По данным ведомства, трагедия произошла 15 августа около 18.00 мск. На момент происшествия мать ребенка находилась в квартире.

На месте ЧП работают следователи, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудник МЧС в Омске спас ребёнка, едва не упавшего с высоты пятого этажа.