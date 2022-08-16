Вашингтон, , 08:25 — REGNUM В Сеть выложили новый тизер сериала-антологии «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо». Об этом сообщил портал Collider.

Сериал-антология «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» Цитата из тизера

В опубликованном ролике зрителям показали фрагменты из предстоящего шоу, а также ряд персонажей. Премьера шоу намечена на 25 октября 2022 года.

Напомним, в «Кабинете редкостей Гильермо дель Торо» запланировано восемь серий, каждая из которых будет посвящена отдельной истории в стиле ужасов. Роли в сериале исполнили Руперт Гринт, Бен Барнс, Тим Блэйк Нельсон, Эндрю Линкольн, Эсси Дэвис и другие.

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