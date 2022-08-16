Netflix представил новый тизер «Кабинета редкостей Гильермо дель Торо»
Вашингтон, 16 августа, 2022, 08:25 — ИА Регнум. В Сеть выложили новый тизер сериала-антологии «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо». Об этом сообщил портал Collider.
Цитата из тизера
Сериал-антология «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»
В опубликованном ролике зрителям показали фрагменты из предстоящего шоу, а также ряд персонажей. Премьера шоу намечена на 25 октября 2022 года.
Напомним, в «Кабинете редкостей Гильермо дель Торо» запланировано восемь серий, каждая из которых будет посвящена отдельной истории в стиле ужасов. Роли в сериале исполнили Руперт Гринт, Бен Барнс, Тим Блэйк Нельсон, Эндрю Линкольн, Эсси Дэвис и другие.