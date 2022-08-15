Энергодар, Украина, 15 августа, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что пока никакой утечки радиации с объектов Запорожской атомной электростанции не было, а распространяемая об этом информация — провокация Киева. Об этом Рогов заявил сегодня, 15 августа.

Министерство обороны России Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ

Напомним, что украинские силы систематически обстреливают Запорожскую атомную станцию. Запад фактически покрывает преступные действия украинского режима. Есть реальная угроза масштабной ядерной катастрофы.

Рогов считает, что провокационная дезинформация украинского режима распространяется с целью посеять панику среди гражданского населения и заставить людей покинуть свои дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Минобороны РФ заявили, что Киев готовит провокацию в районе Запорожской АЭС.