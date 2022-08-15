Женева, Швейцария, , 22:34 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрировано 391 177 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 570 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 15 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже587 396 589 носителей вируса, подтверждён 6 428 661 случай смерти от заболевания.

Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по распространению инфекции за минувшую неделю составили Япония, Южная Корея, США, Германия, Италия, Россия, Китай, Франция, Австралия и Индия.