Вашингтон, , 22:42 — REGNUM В незаконном и тайном изъятии трёх его паспортов обвинил сотрудников ФБР бывший американский президент Дональд Трамп 15 августа через соцсеть Truth.

Дональд Трамп

Рассказывая о действиях ФБР в его поместье, где спецслужбы провели обыски, Трамп написал, что украдены три его паспорта, причём один был просрочен. И это — «помимо всего остального», что фбровцы украли.

Дональд Трамп «Это нападение на политического оппонента на невиданном ранее в Соединённых Штатах уровне».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, комментируя обыски в его поместье, что спецслужбы могли подбросить ему какой угодно компромат, тем более что по требованиям силовиков были отключены камеры видеонаблюдения.

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