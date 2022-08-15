Архангельск, 15 августа, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Патриарх Кирилл отложил свой визит в Архангельск, намеченный на 19 августа, сообщает пресс-служба Архангельской епархии.

Николай Гернет ИА REGNUM Архангельск

«Ранее запланированный на 19 августа визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Архангельскую епархию перенесен», — говорится в пресс-релизе церковного ведомства.

О причинах и сроках переноса визита на сообщается.

Предстоятель Русской православной церкви планировал совершить в Архангельске великое освящение Михаило-Архангельского кафедрального собора, строительство которого началось по благословению его предшественника Алексия II. Активное строительство храма началось в 2011 году.