Патриарх Кирилл отложил поездку в Архангельск
Архангельск, 15 августа, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Патриарх Кирилл отложил свой визит в Архангельск, намеченный на 19 августа, сообщает пресс-служба Архангельской епархии.
Николай Гернет ИА REGNUM
Архангельск
«Ранее запланированный на 19 августа визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Архангельскую епархию перенесен», — говорится в пресс-релизе церковного ведомства.
О причинах и сроках переноса визита на сообщается.
Предстоятель Русской православной церкви планировал совершить в Архангельске великое освящение Михаило-Архангельского кафедрального собора, строительство которого началось по благословению его предшественника Алексия II. Активное строительство храма началось в 2011 году.