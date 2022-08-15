Рим, 15 августа, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Новое правительство Италии в случае победы на выборах либералов и их союзников предложит изменить законодательство о миграции, заявил 15 августа лидер Демократической партии Энрико Летта.

European Parliament Энрико Летта

Предприятия страны смогут подавать официальные заявки на легальный въезд в страну определенного количества иностранных работников.

Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.