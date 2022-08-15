Казань, 15 августа, 2022, 22:32 — ИА Регнум. За семь месяцев 2022 года в Татарии отмечается рост заболеваемости сальмонеллёзом на 28,8%. По информации регионального управления Роспотребнадзора на 15 августа, всего зарегистрировано 260 случаев заболевания, или 7 на 100 тыс. населения.

Василий Иванов ИА REGNUM В лаборатории

Чаще всего заболевание передается пищевым путем — в 93,5% случаев. В 36,5% случаях ведущими факторами передачи явились яйца и яйцепродукты, птица и птицепродукты — в 30%.

Как правило, заражение людей сальмонеллезом происходит при употреблении мяса птицы или животных, изделий из фарша, а также яиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани в детском саду №373 выявили грубые нарушения санитарных требований со стороны сотрудников, что привело к заражению сальмонеллезом шести детей. Двоих из них госпитализировали, остальные лечились на амбулаторно.

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