15 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Алексей Соколов, , 23:13 — REGNUM Стремление администрации президента США Джо Байдена продолжать упрашивать Иран вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), несмотря на слухи о предполагаемом иранском заговоре с целью убийства бывшего советника по национальной безопасности Штатов Джона Болтона, кажется нецелесообразным ряду экспертов и многим американцам.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сорвавшийся заговор с целью убийства Джона Болтона — это еще одно напоминание, если оно вообще было нужно, о том, что враждебному режиму Ирана нельзя доверять», — заявил в интервью для Fox News Джеймс Филлипс, старший научный сотрудник по вопросам внешней политики в Heritage Foundation.

Джон Болтон Gage Skidmore

Комментарии Филлипса прозвучали после того, как на прошлой неделе США предъявили обвинения члену Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в заговоре с целью убийства советника экс-президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

Министерство юстиции США утверждает, что 45-летний Шахрам Пурсафи из Тегерана, также известный под именем Мехди Разаи, планировал убийство Болтона в качестве мести за смерть главы элитного спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймана.

При этом вслед за объявлением минюста США от одного из высокопоставленных американских чиновников последовала информация о том, что обвинение в предполагаемом заговоре не должно повлиять на переговоры с Ираном по ядерной программе.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Похоже, что это не просто совпадение. Кажется, что все, что делает Байден, направлено на снижение эффективности и мощи США», — пишет lageff.

«Байден продолжает вести с ними переговоры, потому что Иран хочет убивать консервативных американцев и сторонников Трампа», — отвечает live2hikefishbike.

«И вот в очередной раз Байден отменяет политику или решение Трампа. Если Трамп что-то сделал, то Байден решит отменить это, независимо от последствий», — считает billybobbadboy.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Неужели мы так быстро забыли, что недавно они угрожали мощью своего ядерного оружия? Не похоже, что они прекращают его разработку», — переживает gleng882.

«Есть только один способ вести переговоры с Ираном — под дулом пистолета. Это все, что понимает Иран», — уверяет Beltway_Bandit.

«Администрация Байдена ищет какую-нибудь «победу», на которую можно было бы ссылаться для наследия Байдена. Потому что сейчас избиратели помнят только инфляцию, проблемы с цепочками поставок, рецессию и гуманитарный кризис на южной границе. У меня есть для них новость: любая сделка с Ираном вредна для Соединенных Штатов», — подчеркивает thelastraven736.

«Конечно, они ведут переговоры! Демократическая партия — неотъемлемая часть в лиге Зла», — верит fireinthesky7.

«Переговоры» — неправильное слово… «унижение» или «низкопоклонство» были бы гораздо более точными в контексте внешней политики Байдена», — объясняет ThinkThinkAgain.

«Это не должно быть сюрпризом. Байден находится на неправильной стороне истории уже более 40 лет. Здесь нет ничего нового!» — восклицает cockedandloaded.

Как сообщало ИА REGNUM, иранский военачальник Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года в Багдаде ракетным ударом с дрона США. Позднее Вашингтон заявил, что это убийство было осуществлено американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

Читайте ранее в этом сюжете: Болтон: США делают большую ошибку, стремясь восстановить СВПД

Читайте развитие сюжета: США обвинили иранца в заговоре с целью убийства экс-советника Трампа