Рим, 15 августа, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Новое правительство Италии в случае победы либералов и их союзников на предстоящих выборах разработает закон о так называемом школьном праве на гражданство, заявил 15 августа лидер Демократической партии Энрико Летта.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Ребенок двоих мигрантов, которые не являются гражданами Италии, в случае, если получит в стране полное школьное образование, будет получать гражданство в автоматическом порядке.

Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.