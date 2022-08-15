Рим, 15 августа 2022, 22:22 — REGNUM Новое правительство Италии в случае победы леволибералов и их союзников на выборах предпримет ряд шагов для борьбы с молодёжной незанятостью (составляет в настоящее время около 30%), заявил 15 августа лидер Демократической партии Энрико Летта.
Предполагается, что предприятия, нанимающие на постоянную работу сотрудников младше 35 лет, будут освобождаться от уплаты налогов за этого сотрудника.
Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.