Рим, 15 августа, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Новое правительство Италии в случае победы леволибералов и их союзников на выборах предпримет ряд шагов для борьбы с молодёжной незанятостью (составляет в настоящее время около 30%), заявил 15 августа лидер Демократической партии Энрико Летта.

The Jacques Delors Institute Энрико Летта

Предполагается, что предприятия, нанимающие на постоянную работу сотрудников младше 35 лет, будут освобождаться от уплаты налогов за этого сотрудника.

Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.