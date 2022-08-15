Семёнов, Нижегородская область, 15 августа, 2022, 22:22 — ИА Регнум. С 16 августа приостановлена работа детского оздоровительного лагеря «Восток» в Семеновском районе. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Детский лагерь в Крыму

По данным ведомства, в лагере начато эпидемиологическое расследование. Проводится медицинский осмотр детей и сотрудников с лабораторными исследованиями. Также взяты смывы с объектов внешней среды, пробы воды и пищевых продуктов.

По данному факту начала проверку прокуратура Нижегородской области, сообщает пресс-служба ведомства. Будут проверены условия пребывания детей в лагере, исполнение законодательства при оказании услуг, в частности организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних.

Также проверку инициировали и в следственном управлении СКР по региону. По предварительным данным, пострадавшими считаются около 20 детей. Все они обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Сейчас следователи опрашивают сотрудников лагеря, изымают образцы продуктов питания и воды, назначаются экспертизы. Проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа стало известно о массовом отравлении детей в лагере «Солнечный» Городецкого района. После проверки было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Десять детей, отдыхавших в лагере, обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Дети жаловались на рвоту и повышенную температуру тела.

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